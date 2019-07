Un pays, un auteur : la nouvelle émission sur RFI pour un été littéraire

Luisella Planeta Leoni de Pixabay Luisella Planeta Leoni de Pixabay

Les émissions inédites

Les rediffusions

À l’heure estivale, où les frontières guident les voyages autant que les œuvres, et surtout à l’époque d’une langue française qui ne cesse de s’enrichir grâce à la plume d’écrivains d’expression française, « Littérature sans frontières » propose la série inédite, « Un pays, un auteur ».À travers quinze émissions (huit inédites et sept rediffusions), Catherine Fruchon-Toussaint invite les auditeurs à voyager sur les cinq continents grâce à la littérature et illustre la diversité du français dans le monde.Ces derniers mois, plusieurs romans sont parus dans différentes régions du monde d’où sont originaires leurs auteurs, ou des pays qui ont changé la vie de ces derniers. À travers des rencontres thématisées autour d’un pays, Catherine Fruchon-Toussaint reçoit des écrivains qui portent un regard sur le monde singulier à la fois nourri de leur culture d’origine et irrigué par la langue française que la majorité d’entre eux écrit et parle au quotidien.Découvrez le programme :Vendredi 5 juillet : Au Tchad avec Nétonon Noël Ndjékéry pour Au petit Bonheur la brousse (Hélice Helas).Samedi 6 juillet : Au Vietnam avec Line Papin pour Les os des filles (Stock).Vendredi 12 juillet : En Israël avec Dov Alfon pour Unité 8200 (Liana Levi).Samedi 13 juillet : Au Japon avec Maïko Kato pour À l’ombre de l’eau (Seuil).Vendredi 19 juillet : Au Québec avec Hélène Frédérick pour La nuit sauve (Verticales).Samedi 20 juillet : En Algérie avec Brahim Metiba pour Tu reviendras (Elyzad).Vendredi 26 juillet : En Iran avec Parisa Reza pour Les confessions d’un anarchiste (Gallimard).Samedi 27 juillet : En attente.Vendredi 2 août : Au Cameroun avec Nicolas Fargues pour Attache le cœur (P.O.L). (Diffusée le 2 février 2019) Samedi 3 août : En Roumanie avec Andreea Badea pour La Traversée de nos rêves (Mazarine). (Diffusée le 1er décembre 2018).Vendredi 9 août : En Martinique avec Daniel Picouly pour Quatre-vingt-dix secondes (Albin Michel). (Diffusée le 7 décembre 2018)Samedi 10 août : En Serbie avec Sonja Delzongle pour Cataractes (Denoël). (Diffusée le 4 mai 2019)Vendredi 16 août : En Turquie avec le Prix Nobel de Littérature Orhan Pamuk pour La femme aux cheveux roux (Gallimard). (Diffusée le 16 mars 2019)Samedi 17 août : À Tahiti avec Ingrid Astier pour La vague (Les Arènes). (Diffusée le 16 février 2019)Samedi 24 août : En Italie avec Roberto Saviano pour Baiser féroce (Gallimard). (Diffusée le 5 avril 2019)