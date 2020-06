Un Petit Prince parmi les Hommes, l'exposition inédite sur Antoine de Saint-Exupéry

Deux villes, deux ambiances

Avec plus de 200 millions d’exemplaires vendus et près de 400 traductions, Le Petit Prince compte parmi les ouvrages les plus lus au monde. Son auteur, l’écrivain, poète et aviateur Antoine de Saint-Exupéry est mort au large de Marseille le 31 juillet 1944 à bord de son Lightning P-38.À l’occasion du 120e anniversaire de sa naissance, l’exposition « Un Petit Prince parmi les Hommes » propose de revenir sur la vie et l’œuvre du héros de guerre. L’exposition se tiendra pour l’instant dans deux villes, Lyon et Toulouse, deux cités qui marquent des étapes importantes dans la vie de l’auteur.À Lyon, ville natale de l’écrivain, l’exposition présentée à la Sucrière se concentrera sur le parcours personnel de l’aviateur. Au programme, des installations multimédias, des films d’archives et un focus tout particulier sur les liens étroits qu’entretenait Saint Exupéry avec sa mère.Une grande collection d’objets personnels, photos, manuscrits et dessins est ainsi rassemblée pour raconter la vie de l’auteur. Le visiteur pourra feuilleter ce roman vrai dont chaque chapitre est mis en scène pour le plonger au cœur d’une vie et d’une époque, celle des fous volants. Des répliques d’avions seront proposées en parallèle des projections de films, des montages audiovisuels, des témoignages de l’écrivain, de sa famille et de ses amis.À Toulouse, là où Antoine de Saint-Exupéry est devenu pilote, l’exposition retracera la relation que l’auteur entretenait avec le ciel et les avions, depuis son vélo ailé de petit garçon jusqu’à sa mort tragique à bord du mythique P38, au-dessus de la Méditerranée. Située au sein de l’espace L’Envol des Pionniers, l’exposition permettra au public de pénétrer dans le hangar à avions et de découvrir des répliques à taille réelle des appareils. Une occasion unique de découvrir les profondes amitiés que le pilote entretenait avec ses collègues de la Ligne aéropostale, mais aussi avec les mécanos, radios et navigateurs.L’exposition « Un Petit Prince parmi les Hommes » est conçue, réalisée et administrée par Tempora en partenariat avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse, le Musée de l’Air et de l’Espace, l’Armée de l’Air et l’Envol des Pionniers. Cette exposition se veut itinérante et internationale : après Lyon et Toulouse, elle s’installera à Bruxelles, puis à Paris.