Un plaidoyer pour une France sauvage, Prix Régional du Livre Environnement 2019

Le XXe siècle a vu la défaite du sauvage. Nous avons fait le vide autour de nous. Pourtant, malgré tout ce que nous lui avons fait subir, la nature résiste. Mieux, elle revient ! Notre pays est le mieux placé pour être en tête de la course pour la plus belle nature européenne, grâce à sa très riche biodiversité. Passant en revue tous les grands milieux naturels, de la montagne à la mer, cet ouvrage propose un éventail de solutions simples afin de ménager une place pour le bien-être et l’épanouissement de tous, hommes, plantes et animaux.

Favoriser le retour de la nature sauvage est un excellent facteur de développement. Cette richesse naturelle est renouvelable et non délocalisable. C’est l’enjeu économique de demain.

Il y eut L’empire de l’or rouge en 2018 (enquête sur la tomate d’industrie par Jean-Baptiste Malet) et Lettre au dernier grand pingouin en 2017 (ouvrage sur l’extinction de la biodiversité par Jean-Luc Porquet). Pour 2019, c’est un ouvrage sur le (possible) retour de la biodiversité dans notre pays qui a séduit les lectrices et lecteurs de la Région.Ré-ensauvageons la France de Gilbert Cochet et Stéphane Durand aux éditions Actes Sud devient donc le lauréat de cette 15e édition.Le Prix lui sera remis à l’occasion d’un ciné-rencontre organisé par la Bibliothèque François Mitterrand de Gières (38) le jeudi 28 novembre.Gilbert Cochet et Stéphane Durand — Ré-ensauvageons la France ; Plaidoyer pour une nature sauvage et libre — Actes Sud — 9782330096168 – 20 €