Un prix à 1 million de dollars pour la philosophe Martha Nussbaum

Après Charles Taylor en 2016 et Onora Sylvia O’Neill en 2017, le Prix Berggruen est venu récompenser Martha Nussbaum pour son oeuvre philosophique. « Martha C. Nussbaum a porté son travail révolutionnaire de philosophe universitaire dans les débats publics sur des questions clés à l'envergure politique nationale et internationale, ce qui en fait l’une des principales philosophes du monde », a annoncé le jury du prix, qui rassemble des auteurs et Prix Nobel.

Nussbaum « a utilisé le pouvoir de la littérature pour révéler et explorer la place centrale des émotions : la vulnérabilité, la colère et la peur dans la vie morale et politique », insiste le jury. La récompense sera remise à Martha Nussbaum au cours d'une cérémonie organisée à la New York Public Library.

Plusieurs livres de Martha Nussbaum ont été traduits en français, notamment Femmes et développement humain : L'approche des capabilités (traduit par Camille Chaplain, Éditions des femmes, 2008), L'art d'être juste (traduit par Solange Chavel Flammarion, 2015) ou encore La fragilité du bien. Fortune et éthique dans la tragédie et la philosophie grecques (traduit par Gérard Colonna d'Istria et Roland Frapet, Éditions de l'éclat, 2016).