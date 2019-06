Un Prix du roman historique nommé Napoléon Ier

• Une année folle, de Sylvie Yvert, chez Héloïse d’Ormesson

• La pause des Aigles, de Jean-Luc Bailly, chez Edilivre

• Le sous-marin de Bonaparte, de Alexandra Rossi, chez les Éditions Nouveaux Auteurs

• L’Or de Malte, de Jacques Sudre, chez Harmattan

• Napoléon est revenu !, de Éric Teyssier, chez Lemme edit

• Les Aigles de l’Empire, car l’honneur m’oblige ! tome 1, de Franck Garde, chez Anfortas

• Intimes confidences, de Inès de Kertanguy, chez Tallandier

Le personnage de Napoléon est largement traité à travers le cinéma, la littérature, la musique ou même la peinture : nous pouvons, par exemple, dénombrer 700 films et 300 émissions de télévision consacrés au sujet. Le monde de l’édition recense également un nombre pléthorique d’ouvrages sur Napoléon et la période de l’Empire : aucun autre personnage historique n’a autant marqué de son empreinte la littérature mondiale.7 romans, ayant pour cadre la vie de l’Empereur et/ou la vie sous le Premier Empire, sont désormais officiellement en compétition. Le nom du lauréat sera dévoilé au musée Masséna de Nice, en octobre prochain, suite aux délibérations d’un jury d’exception présidé par Stéphane Bern et Jean Tulard.Les ouvrages en compétition sont les suivants :« À travers le roman, les auteurs nous font revivre le passé, ils recréent l’atmosphère d’une époque disparue, offrant ainsi au lecteur un univers romanesque ancré dans l’Histoire. L’objectif du Prix Littéraire Napoléon Ier est de mettre en valeur les romanciers qui retracent la vie sous l’Empire », indiquent les créateurs du prix.Les ouvrages sont présentés ci-dessous :