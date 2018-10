Un Prix Orwell pour récompenser les ouvrages de fiction politique

La Fondation Orwell, qui gère les droits de l'auteur de 1984 et La Ferme des Animaux, George Orwell, annonce la création d'un prix spécialement dédié aux ouvrages de fiction politique. Autrement dit, des œuvres littéraires qui abordent des questions politiques, à travers l'anticipation ou non. Le prix littéraire est toutefois réservé aux ouvrages publiés au Royaume-Uni.

Le mois de novembre 2018 verra la création du Prix Orwell de la Fiction politique, annonce la Fondation Orwell dans un communiqué. Remise pour la première fois en juin 2019, la récompense viendra saluer un roman ou un recueil de nouvelles publié à l'origine au Royaume-Uni, qui « met en lumière des thèmes sociaux et politiques majeurs, présents ou passés, par la fiction ».

The Orwell Prize for Political Fiction sera doté par l'agence littéraire de la succession Orwell, A. M. Heath, et par le fils de George Orwell lui-même, Richard Blair. La Fondation travaillera avec Institute of Advanced Studies de l'University College London (UCL) pour sélectionner et juger les livres en lice.

Un prix Orwell existait déjà, l'Orwell Book Prize, ouvert aux ouvrages de fiction et de non-fiction. Renommé Orwell Prize for Political Writing, il récompensera désormais les livres aux sujets politiques. Les deux prix seront désormais dotés à hauteur de 3000 £ chacun.

« L'Orwell Prize for Political Fiction est une suite logique de la volonté de la Fondation Orwell de promouvoir sa vision d'un monde plus juste et transparent, qu'[Orwell] a essayé de susciter en plaçant “l'écriture politique au niveau d'une forme d'art”, et ce prix englobera le large spectre des convictions d'Orwell », affirme son fils, Richard Blair.