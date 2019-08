Un prix saluera des poèmes sur les dangers qui menacent la planète

(Michel Rathwell, CC BY 2.0)

La très prestigieuse Academy of American Poets, association fondée en 1934, annonce la création du Treehouse Climate Action Poem Prize, un prix littéraire destiné à distinguer des textes poétiques qui évoquent avec une justesse et une intensité particulières les dangers qui pèsent sur l'avenir de la planète, de la biodiversité et de la vie, tout simplement.La récompense est dotée par Treehouse Investments, un fonds d'investissement à visée écologique (si, ça existe), qui prend soin d'investir dans des solutions réagissant aux crises provoquées, justement, par le réchauffement climatique et autres dysfonctionnements dus à l'activité humaine.Trois poètes seront désignés lauréats : le premier recevra 1000 $, le second 750 $ et le troisième 500 $. Quant à leurs textes, ils seront diffusés dans des revues professionnelles, notamment à destination des enseignants, pour être susceptibles d'être lus aux enfants ou appris par ces derniers.Le prix sera remis chaque année : en 2019, le jury est un duo formé par Bill McKibben, auteur de La Nature assassinée (Fixot, 1994), et la poète Julia Alvarez.