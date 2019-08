Un retour en trombe et en 4K pour Christine, de John Carpenter

Arnie est un adolescent timide et complexé. Un jour, il fait la rencontre de Christine, une Plymouth Fury de 1958 en piteux état, et décide de l’acheter. Lorsque la voiture retrouve une seconde jeunesse, le comportement d’Arnie se met à changer. Désormais sûr de lui, en couple avec la plus belle fille du lycée, il reste néanmoins obsédé par Christine. Quiconque osera se mettre en travers de leur chemin devra en payer le prix fort…

Pour faire peur avec une simple voiture, il fallait bien Stephen King et dans son prolongement John Carpenter : après Stanley Kubrick et Brian De Palma, Carpenter voulait adapter le roman de King, si bien qu'il en avait réservé les droits d'adaptation avant même la parution du roman.Le synopsis :Cette édition propose, pour la première fois en France, une restauration 4K et même 4K Ultra HD, avec un nouveau mix Dolby Atmos. Est également fourni un commentaire audio de John Carpenter et Keith Gordon, acteur qui incarne Arnie Cunningham dans le film.Un making-of, un lot de 20 scènes coupées et un entretien avec Carpenter filmé à l'occasion de la remise du Prix du Carrosse d’Or 2019 par La Société des Réalisateurs de Films à l’ouverture de la 51e Quinzaine des réalisateurs complètent les suppléments.Outre le visuel signé par Mainger, alias Germain Barthélémy, le coffret propose un livre inédit de Lee Gambin, Plus furieuse que l'enfer, composé de nombreux entretiens avec le réalisateur John Carpenter, le scénariste Bill Phillips ou avec les acteurs Keith Gordon et Alexandra Paul.Le coffret sortira le 18 septembre prochain, pour une cinquantaine d'euros.