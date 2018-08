Un Roméo et Juliette version hip-hop bientôt au cinéma

Roméo enverra bientôt quelques phases à Juliette, entre deux mouvements de break-dance, au cinéma. Les droits d'adaptation de la bande dessinée Prince of Cats, signée par Ron Wimberly, ont été acquis par Legendary : ce comics américain revisite Roméo et Juliette de William Shakespeare dans un contexte marqué par le hip-hop américain des années 1980.

Vous trouviez Romeo + Juliette de Baz Luhrmann gentiment barré ? Prince of Cats promet de revoir de manière de plus radicale encore l'œuvre la plus célèbre de Shakespeare, Roméo et Juliette. La bande dessinée de Ronald Wimberly, publiée en 2012 par DC/Vertigo puis en 2016 chez Image Comics, se concentre par ailleurs sur un personnage « secondaire », Tybalt, cousin de Juliette et surnommé le prince des chats en référence à son caractère violent et imprévisible.

Transposée dans le Brooklyn des années 1980, l'action de Roméo et Juliette sera donc évoquée du point de vue de Tybalt, accompagné par son crew, les Capulet...

Côté distribution, on annonce Lakeith Stanfield (Sorry to Bother You, Get Out) pour incarner Tybalt, mais aucune information n'a encore été communiquée sur ses collègues à l'écran.





La bande dessinée sera adaptée en scénario par Selwyn Sefyu Hinds, rédacteur en chef du magazine hip-hop The Source, qui a récemment adapté le roman Who Fears Death de Nnedi Okrafor en vue d'en faire une série pour HBO.

via Deadline