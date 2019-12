Un second prix Goncourt pour Jean-Paul Dubois

Le Royaume-Uni a beau s’orienter vers une désolidarisation du continent européen, la littérature n’en demeure pas moins une voie de communication toujours vivace.C’est ainsi que la première édition du Choix Goncourt a été mise en place par le service Enseignement supérieur, recherche et innovation de l’Ambassade de France et par l’Institut français du Royaume-Uni, en collaboration avec la Maison Française d’Oxford et avec le soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie.Plus ancienne librairie francophone de Londres, La Page , située au cœur la ville, est également partenaire de cette récompense.Le projet associe également les départements de français de sept universités britanniques, réparties sur tout le territoire.Pour l’édition 2019-2020, ces universités étaient : Oxford, Cambridge, Warwick (Angleterre), Cardiff (pays de Galles), Aberdeen, St Andrews (Écosse) et Queen’s Belfast (Irlande du Nord). Chacune sélectionnera deux délégué(e)s qui participeront aux délibérations et à la proclamation du Choix Goncourt du Royaume-Uni à Londres. Un second prix Goncourt pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, déjà acclamé, ça a goût de fête, tout cela…