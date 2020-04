Un semi au revoir pour le festival du livre jeunesse Partir en livre

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Organisé par le centre national du livre avec l’aval du ministère de la Culture, Partir en livre se veut être « la grande fête du livre pour la jeunesse ». L’année dernière, le festival avait permis à 700 000 participants de profiter de 7 150 événements organisés partout en France. L’édition 2020 aurait dû se dérouler du 8 au 19 juillet.Soucieux de soutenir les auteurs durement touchés par la crise et l’arrêt de la chaîne du livre, le CNL, dans le cadre de son plan d’urgence, prévoit le maintien des subventions aux manifestations littéraires : « Ces subventions, attribuées dans des conditions exceptionnelles, seront conditionnées par l’engagement des organisateurs de faire rémunérer dans les conditions initialement prévues les auteurs programmés, alors même que les événements sont annulés. »Les organisateurs souhaitent de plus faire perdurer le festival sous d’autres formes. Une solution numérique a ainsi été trouvée pour pallier l’interdiction de réunion et de manifestation. Le CNL propose donc de faire vivre le livre jeunesse à distance en participant à des rendez-vous en ligne quotidiens et participatifs du 8 au 19 juillet, dates initiales de l’évènement. « Ce rendez-vous mobilisera les partenaires de la grande fête du livre pour la jeunesse et sera dévoilé dans les prochaines semaines. »Le site de Partir en livre proposera de plus des fiches d’animations, des conseils de lecture, ainsi qu’une sélection des initiatives des acteurs du livre jeunesse en France. Ces contenus seront accessibles sur les réseaux sociaux de Partir en Livre, sur lesquels des quiz seront également lancés.Enfin le CNL a annoncé la distribution de Chèques lire, dont le montant s’élèvera à 100.000 euros, de quoi s’offrir pas mal de lecture.