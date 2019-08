Un série de portraits associant un philosophe à un artiste

Gottlob Frege et La nuit étoilée de Van Gogh — Renée Jorgensen Bolinger

G. E. M. Anscombe et Jackson Pollock







​Simone De Beauvoir et Frida Kahlo

Albert Camus et Le Cri d'Edvard Munch

Selon l'artiste, le tableau original de Munch est « comme une interprétation appropriée de l'approche de Camus de l'angoisse existentielle ».



Soren Kierkegaard, dans le style de Roy Lichtenstein





L'artiste explique : « Cette association d'images reflète la première ligne du livre de Kierkegaard, Traité du désespoir ou La Maladie mortelle, dans lequel il définit “le moi” comme une relation qui se rapporte à son propre soi. »



Aristote selon le carnet de croquis de Da Vinci





Pour leurs études exigeantes de la nature.



Platon et le style de sérigraphie d'Andy Warhol

Bolinger indique que la fascination de Warhol « pour la dégradation de l'image par la sérigraphie fait écho à l'analyse de Platon sur les formes imparfaitement reflétées dans le monde matériel ».



Emmanuel Kant et Pablo Picasso





Via Selon l'artiste ils sont jumelés car « tous deux concentraient une grande partie de leur travail sur les obstacles de la perception directe du monde extérieur ».Via Open Cuture

Bolinger a dans un premier temps étudié la peinture dans une université Biola, puis se tourne également vers la philosophie. Elle explique : « J’ai eu la chance d’avoir deux professeurs d’art particulièrement excellents et sensibles à la philosophie, Jonathan Puls et Jonathan Anderson, qui m’ont convaincu que mes deux passions ne s’excluaient pas mutuellement et m’ont encouragé à poursuivre mes deux études supérieures ».Elle travaille désormais sur la philosophie du langage, la logique, l’épistémologie, l’esprit et la philosophie politique. À la question comment réunir des activités si opposées, elle répond : « Je trouve que les deux types d’efforts mentaux se complètent bien, chacun servant de pause productive à l’autre. » Sur son site , il est possible de découvrir la série de portraits qu’elle a faite en associant un philosophe à un artiste en fonction de la similitude, selon elle, de leurs pensées et leurs travaux. Les toiles mesurent généralement 11x14, et sont peintes à l’huile.Selon Bolinger, la travail de chacun est centré sur la nature et les conséquences de l'action.Elles sont jumelées pour leur intérêt commun pour l'autoportrait et la construction sociale de la féminité.