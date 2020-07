Un spectacle célèbre Maurice Genevoix, avant son entrée au Panthéon

Décédé le 8 septembre 1980 à Xàbia, en Espagne, l’écrivain Maurice Genevoix entrera au Panthéon le 11 novembre prochain. Pour célébrer l’évènement, un spectacle intitulé « Maurice Genevoix, de Loire et de gloire » aura lieu les 25, 26 et 27 septembre dans sa propriété familiale des Vernelles, à Saint-Denis-de-l’Hôtel dans le département du Loiret (Centre-Val de Loire).







Initialement prévue pour novembre 2019, l’intronisation de Maurice Genevoix au Panthéon a finalement été reportée à la date du 11 novembre 2020 afin de « l’adosser au centenaire de l’inhumation du Soldat inconnu ». Pour rappel, l’écrivain, mobilisé lors de la Première Guerre mondiale, a livré un témoignage important de son expérience du front à travers son recueil de récits de guerre, Ceux de 14.Pour accompagner cet évènement national, l’association des amis de Maurice Genevoix a décidé d’organiser un spectacle afin de lui rentre hommage. « L’idée, c’est vraiment qu’il puisse se passer quelque chose aussi en région Centre-Val de Loire, et notamment dans la fameuse maison des Vernelles, où vécut l’écrivain », explique Vianney Mallein, concepteur artistique du spectacle auprès de France 3

Maurice Genevoix : sa vie, son œuvre et sa région



Le spectacle réunira pendant 90 minutes le comédien Vincent Barraud et le petit-fils de l’écrivain Julien Larere-Genevoix sur les planches. Au programme, des lectures scénarisées ainsi que des anecdotes personnelles tirées de ses récits autobiographiques, afin de plonger dans l’œuvre, mais également dans la vie de l’écrivain français.



« Le parti pris artistique, c’est d’être dans la place du vieux monsieur, de l’homme mûr, de 89 ans, qui écrit Trente mille jours, ses mémoires qui vont nous servir de fil conducteur. Et donc, au fur et à mesure que l’on avance, nous aurons des extraits d’œuvres qui parlent de sa jeunesse, de cette Grande Guerre de 14-18 ». Sans oublier, « le couronnement du romancier avec l’obtention du prix Goncourt pour Raboliot en 1925 ».



Outre d’écouter la langue « très particulière » et « si poétique » de Maurice Genevoix, ce spectacle est aussi l’occasion pour le public de « redécouvrir un regard sur notre région, le Val de Loire, la forêt d’Orléans, c’est tout cela qu’on entendra ! »