Un spectacle équestre des aventures d'Alice au Château de Chantilly

Alice, jeune fille rêveuse et naïve, mais dotée d’un fort caractère, s’est de nouveau assoupie dans son jardin lorsqu’elle est subitement réveillée par les braiments d’un âne fort agité. Notre héroïne, dont la curiosité ne s’est toujours pas dissipée malgré les aventures passées qu’on lui connaît, suit l’âne qui l’emmène dans une drôle de fête foraine. Alice y retrouve son ami le Chapelier devenu forain et guichetier du « Manège Enchanté des Princesses ». Elle y fait la connaissance de ses héroïnes de contes préférées : Blanche-Neige, Raiponce, Cendrillon et la Petite Sirène devenues écuyères sur leurs chevaux de bois.

Ces princesses ont la mine bien triste depuis que la marâtre de Blanche-Neige leur a volé la clé du livre magique qui renferme leurs histoires. Leur destin semble donc scellé… C’est l’occasion pour Alice, avec l’aide du Chapelier, de se lancer dans de nouvelles aventures palpitantes pour retrouver cette clé et libérer ses héroïnes préférées.

Mêlant prouesses équestres, acrobaties, humour et fantaisie ce spectacle féerique ravira petits et grands !

Les contes ne cesseront jamais de faire rêver petits et grands. Et à la veille de la période la plus féerique de l’année, quoi de mieux que de se replonger dans les merveilleuses aventures d’Alice...Cette fois-ci, il n’est pas question du pays des merveilles, mais d’un manège enchanté, aménagé sous le dôme majestueux des Grandes Écuries. Comédiens, acrobates, mais aussi chevaux animeront ce spectacle.Seront également au rendez-vous le célèbre Chapelier fou devenu guichetier du « Manège Enchanté des Princesses » ainsi que Blanche-Neige, Raiponce, Cendrillon et la Petite Sirène devenues écuyères.Synopsis d’Alice et le manège enchanté :Publié en 1865, l’univers d’Alice au pays des merveilles continue d’émerveiller les générations. D'ailleurs, le célèbre conte de Lewis Carroll arrivera également bientôt sur petit écran aux côtés du Magicien d’Oz. Netflix est en charge de ce crossover intitulé Dorothy & Alice.Du 30 novembre 2019 au 5 janvier 2020Domaine de Chantilly60500 ChantillyInformations et réservations à cette adresse