Un sublime livre tibétain imprimé 40 ans avant la Bible de Gutenberg

Un ouvrage bilingue

L'imprimerie existe en Chine depuis le IXe siècle et était notamment utilisé pour répandre la parole de Boudha. Comme en Europe les ouvrages imprimés, qui pouvait être diffusés plus massivement, concernaient majoritairement des textes religieux. A la décharge de Gutenberg, son utilisation des caractères mobiles en plomb, réutilisables, a largement contribué à amériorer le procédé.Il est ainsi possible de trouver des exemples de textes imprimés antérieurs à la Bible latine véritablement impressionnants, comme le prouve ce livre sino-tibétain, conçu à Pékin en 1410. L'ouvrage contient des dhāranīs, des formules religieuse empreints de puissance magique; et des illustrations de divinités protectrices. Imprimés sur bois à l'encre rouge vif sur du papier blanc épais, l'impression détaillée est à couper le souffle.La maquette du livre est elle aussi particulièrement travaillée. Le texte comporte à la fois des écritures Rañjanā tibétaine et népalaise et est imprimé deux fois, soit une fois de chaque côté du papier. Le livre peut ainsi être lu de manière indo-tibétaine, en tournant les pages de droite à gauche, ou à la façon chinoise en tournant les pages de gauche à droite. Le contenu de l'ouvrage servait pour les récitations et les chants de bouddhistes tibétains.via open culture