Un vent de poésie sur Sète : Voix Vives, la parole poétique de l'été

Une lecture Place du Pouffre

Neuf journées, soit quelque 650 rencontres poétiques et musicales, pendant lesquelles se mêlent les voix des poètes, conteurs, comédiens, musiciens et plasticiens — plus de 100 artistes ! – venus de toutes les Méditerranée : la latine, l’africaine, celle des Balkans, d’Orient ou celle qui se trouve exportée aux quatre coins de la francophonie.« S’il demeure une gageure d’organiser un festival de poésie comme Voix Vives, le public est là, nombreux, chaque année plus nombreux depuis plus de vingt ans, concerné par une parole poétique qui s’adresse à tous », indique Maïthée Vallès-Bled, directrice et fondatrice de la manifestation.Et d’ajouter : « Car la poésie est un don fait à l’humanité. Un questionnement permanent sur les êtres, une interrogation de l’intime autant que du collectif, un regard sur l’autre, sur les autres, où qu’ils vivent, d’où qu’ils viennent, quelle que soit leur culture. Un chemin de vie. Un chemin de paix. »Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée convie en effet le public à découvrir ou mieux connaître le large panorama de la poésie méditerranéenne contemporaine, particulièrement riche et féconde, dans un contexte qui laisse peu de place à la voix des poètes. Une invitation à la rencontre des multiples cultures qu’une même géographie et une histoire commune rassemblent, quels que puissent être les tensions et les drames actuels.Au cœur de Sète, ville de Paul Valéry et de Georges Brassens, le Festival a pour volonté de rendre la poésie accessible à tous par la gratuité, par la diversité des manifestations proposées et par son installation dans les lieux du quotidien. Plus de 40 lieux sont en effet investis par le Festival: du quartier Haut au théâtre de la Mer en passant par les places, les jardins publics ou privés, les rues et les canaux de Sète.Chaque jour, des lectures en bateau en collaboration avec des associations sétoises : lectures gratuites à bord de voiles latines, de voiliers, de barques à rames. Des promenades sur les canaux, vers le brise-lames, vers la Plagette sont également proposées à bord des Canauxrama (place payante sur le bateau).En 2018, le festival revendique 69.123 spectateurs, en croissance depuis 2010, avec 32.000 visiteurs. Plus d'informations