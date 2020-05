Un week-end spécial Harry Potter avec France Culture

Il y a vingt ans, France Culture et les éditions Gallimard Jeunesse s’associaient pour organiser un évènement radiophonique à l’occasion de la parution du tome 4 de la grande saga de J.K. Rowling.Pour célébrer ce véritable évènement éditorial, toute la nuit qui précéda la mise en vente du livre, Bernard Giraudeau a lu en direct, pendant huit heures d’affilée sur l’antenne de France Culture, l’intégralité du tome 1 (traduit de l'anglais par Jean-François Ménard). Cette lecture a plus tard donné lieu à un livre audio.France Culture a souhaité avec cette nouvelle diffusion « offrir à ses auditeurs deux très grands moments de lecture à partager en famille durant un week-end tout à fait exceptionnel ». La chaîne affirme son soutien au monde de l’édition et continue à mettre la littérature jeunesse au centre de ses priorités.Cette lecture se veut être à la fois un hommage à l’œuvre de J.K. Rowling, qui ne cesse de réenchanter le monde des enfants comme des adultes, et au grand art de Bernard Giraudeau, disparu trop tôt.Le livre audio de Harry Potter à l’école des sorciers est disponible en CD dans la collection "Écoutez lire" des éditions Gallimard Jeunesse.