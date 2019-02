Unbound : le nouvel espace de la BookExpo America... sans livres

Javits Center, New-York (Jim.henderson - CC BY-SA 4.0) Javits Center, New-York (Jim.henderson - CC BY-SA 4.0)

BookExpo America est la plus grande foire annuelle du livre aux États-Unis. Elle se déroulera cette année au Javits Center, à New-York, du 29 au 31 mai 2019. L'événement sera suivi par la BookCon, le 1er et le 2 juin. Pour marquer cette nouvelle édition, Reed expositions, spécialisé dans l'organisation d’événements professionnels, a eu l'idée de combler le vide laissé par les maisons d'édition absentes avec le projet Unbound : un espace uniquement dédié aux produits dérivés... mais pas aux livres.« Ainsi, cette année, nous vous proposons, à vous et à vos équipes marketing, un assortiment de objets littéraires particuliers soigneusement sélectionnés pour la chaîne du livre. Ce « spectacle dans un spectacle » mettra en avant un groupe diversifié de leaders de la mode, de créateurs, d’entreprises artisanales et de designers, avec des produits tels que des cartes de vœux, des jeux, des jouets, des journaux, des torchons, du matériel d'artiste, des calendriers, des bougies et bien plus encore. UnBound sera votre plateforme de guichet unique et d’approvisionnement, et nous sommes impatients de vous accueillir » peut-on lire sur le site officiel de la foire Le fait est que BookExpo a toujours reçu des exposants qui proposaient des jouets et des cadeaux. La seule différence par rapport aux années précédentes est que les produits dérivés seront davantage mis en avant.« Nous espérons attirer de nouvelles chaînes de magasins qui pourraient être intéressées par BookExpo, mais [qui auparavant] ne le voyaient pas vraiment comme quelque chose pour eux », a expliqué la directrice de l'événement, Patti Stracher-Lee. « Nous savons que les libraires ont de plus en plus besoin de développer leurs activités annexes. Même s'il existe des événements à cette intention, cela implique un autre voyage, une autre série de journées passées en dehors des bureaux. »De plus, l'année 2019 réunit BookExpo et New York Rights Fair pour donner aux professionnels du secteur du livre l'occasion de vivre les deux événements au même endroit. Ensemble, ils espèrent ainsi présenter un panorama de tous les aspects de l’activité éditoriale internationale.Les éditeurs, les professionnels des droits, les agents, les scouts, les producteurs de films, les rédacteurs en charge des acquisitions et les autres participants discuteront de la vente des droits et de la distribution du contenu dans tous les formats, y compris les médias imprimés, audio, cinématographiques et télévisés.via Shelf awareness