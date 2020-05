Une adaptation de Bel-Ami en minisérie signée Paul Verhoeven

Robert Pattinson (Georges Duroy) et Uma Turman (Madeleine) dans Bel-Ami (2012)

Paul Verhoeven travaille actuellement avec Gerard Soeteman (Black Book, Flesh and blood, Spetters, etc) à une adaptation contemporaine du roman de Maupassant « Bel Ami » en mini-série de 8 épisodes de 52’. Le tournage aura lieu en France, en langue française pendant l’été 2021. pic.twitter.com/SbOtRRyML2 — Saïd Ben Saïd (@saidbensaid66) May 11, 2020

Attendu normalement pour mai 2020 — et sélectionné au Festival de Cannes de cette année — le film Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira à l’affiche, ne sortira finalement qu’en salle au printemps prochain en raison de la crise actuelle, a indiqué sur Twitter son producteur Saïd Ben Saïd.Adapté du livre Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne de Judith C. Brown (trad. Louis Évrard, Gallimard) le film retrace l’histoire vraie de Benedetta Carlini, une nonne italienne homosexuelle.Sur le même réseau social, Saïd Ben Saïd a également donné des nouvelles du cinéaste néerlandais. D’après ses informations, il travaillerait actuellement sur une adaptation contemporaine du roman de Maupassant Bel Ami. Il s’agirait plus précisément d’une minisérie de 8 épisodes de 52 minutes chacun.Pour ce projet, Paul Verhoeven collaborerait avec le scénariste Gerard Soeteman, un duo depuis devenu iconique. On leur doit par exemple Business is Business (1971), Turkish Délices (1973), Spetters (1980), Le Quatrième Homme (1983) ou plus récemment Black Book (2006).« Le tournage aura lieu en France, en langue française pendant l’été 2021 » précise Saïd Ben Saïd. Cette nouvelle adaptation marque également le retour de Paul Verhoeven sur le petit écran. Pour rappel, s’il doit son premier succès à la série télévisée Floris (1969), le cinéaste néerlandais s’est depuis concentré sur les longs métrages.