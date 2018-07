Une autre série La Guerre des Mondes, produite par Canal + et la Fox

La Guerre des Mondes, le classique de H. G. Wells, publié en 1898, fait un retour en force à la télévision avec la production de deux séries : la première, par la BBC, a été annoncée il y a quelques mois. Et la suivante vient de l'être, coproduite par Canal + et la Fox. L'action du roman originale sera transposée au XXIe siècle.





La Guerre des Mondes, version Spielberg, en 2005





Le classique de la science-fiction La Guerre des Mondes de H. G. Wells fait l'objet de plusieurs projets d'adaptation audiovisuelle. La première, annoncée par la BBC en mai 2017, a vu son tournage commencer dans la région de Liverpool en avril dernier. Elle se déroulera, comme le roman original, à la fin du XIXe siècle, pour devenir un récit raconté en 3 téléfilms.

En face, le projet présenté par Canal + et la Fox aborde l'œuvre de Wells à partir d'un autre angle, celui d'une époque moderne dans laquelle l'histoire est transposée. Cette fois, la mini-série comprendra 8 épisodes, produits par Studiocanal et Urban Myth Films.

L'ouvrage a été adapté par Howard Overman, qui considère La Guerre des Mondes d'un autre œil : « À bien des égards, le roman de H. G. Wells est un récit édifiant sur le racisme et le conflit ethnique. Ce sont ces thèmes que je voulais explorer plus en profondeur dans ma réécriture moderne. J'ai hâte de présenter à un nouveau public notre version audacieuse, inédite et digne de ce nom, inspirée par cette histoire incontournable », a indiqué le scénariste.



Canal + diffusera la série en France et sur les territoires francophones, mais aucune date de sortie n'a été fournie.







via Variety