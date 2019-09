Une bande dessinée de Fabcaro devient une mini-série Canal+

Chroniques acides de la vie de couple. Acceptez-vous d'être débordés par les tâches du quotidien ? D'aller déjeuner chez vos beaux-parents chaque premier dimanche du mois ? De mettre une liste sur le frigo pour savoir qui fait quoi dans la maison ? Et d'avoir des idées divergentes sur l'éducation de vos enfants ? Alors félicitations, vous voici unis par les liens d'un mariage précaire et conflictuel ! Auteur du désormais culte Zaï Zaï Zaï Zaï, Fabcaro nous offre dans ce nouvel ouvrage un portrait acide et décomplexé des relations de couple. Situations cocasses, moments absurdes, incompréhensions, quiproquos, confidences sur l'oreiller... une série de strips qui nous fait autant méditer sur la société que sur nous-même mais qui, surtout, n'oublie jamais de nous faire rire.

Assez proche de son grand succès Zaï Zaï Zaï Zaï, tant au niveau de l'humour que du graphisme, Moins qu'hier (plus que demain), de Fabcaro, deviendra une mini-série diffusée par Canal+, a révélé CBNews . Emma de Caunes, Eye Aidara, Ana Girardot, Guillaume Gouix, Pierre Delalonchamps ou encore Assad Bouab feront partie de la distribution de cette adaptation, ajoute le Blog TV News Le résumé de l'éditeur pour Moins qu'hier (plus que demain) :En tout, 15 épisodes de deux minutes seront proposés, produits par Studio Bagel.Fabcaro - Moins qu'hier (plus que demain) - Glénat - 9782344025796 - 12,75 €