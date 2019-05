Une bibliothèque au Panthéon : culture et solidarité les 18 et 19 mai

Le Panthéon (photo d'illustration, Nichole Brown, CC BY 2.0)



La culture peut-elle sauver le monde ?

La mission que se donne Bibliothèques Sans Frontières est de travailler à diffuser la connaissance et les savoirs à ceux qui en sont privés ou éloignés, grâce au livre comme facteur d'épanouissement et d'émancipation. Le projet de cette association, qui agit à l'international, est de favoriser l'accès à l’information et à la culture à des populations précarisées. Bibliothèques Sans Frontières fonde ses actions sur la structure de la bibliothèque, dont elle veut faire un lieu dynamique de partage culturel, de médiation sociale et d’initiative. Lors de cet événement parisien, il s'agit donc d'une opération de communication, de sensibilisation et de solidarité.L'objectif principal de l'événement est de collecter des livres afin d'alimenter le fonds de l'association. Une grande collecte de livres (10h-18h30) se tient par conséquent pendant toute la durée de la manifestation, sous le péristyle du Panthéon. En échange d'un don d'un ou plusieurs livres, l'association offre l'entrée dans le Panthéon.Par ailleurs, une braderie solidaire (11h à 19h) composée de livres, CDs et DVDs divers est proposée durant les deux jours. Les bénéfices de la vente seront reversés à Bibliothèques Sans Frontières. Des animations culturelles et ludiques sont également prévues pour les enfants.Le week-end s'articule ensuite autour de plusieurs temps forts.Une conférence intitulée « La culture peut-elle sauver le monde ? » sera donnée le samedi 18 à 20h15. Des auteurs et personnalités comme Laure Kermen-Lecuir, Jean-Louis De Brouwer, Patrick Weil (fondateur de l'association) et Lila Azam Zanganeh feront part de leurs réflexions et de leur engagement. La thématique de cette rencontre, qui résonne avec le projet de Bibliothèques Sans Frontières, interroge le rôle de la culture (livresque et scientifique) dans le contexte de crise humanitaire et anthropologique qui secoue le monde contemporain.Dans un communiqué de presse, les organisateurs indiquent qu'il s'agira de penser « la culture comme droit fondamental de la société ».À la suite de la conférence, une « ballade littéraire » est proposée dans la nef du Panthéon, en présence de plusieurs écrivains (parmi eux, Arnaud Delalande, Arthur Dreyfus, Colombe Schneck, Denis Gombert, Émilie Frèche, Geneviève Brisac, Karine Tuil, Lila Azam Zanganeh, Nathalie Rykiel, Ollivier Pourriol). Dans cet édifice marqué par un héritage littéraire inspirant, le public pourra profiter de la lecture de textes de Victor Hugo.