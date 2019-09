Une “bibliothèque idéale de la liberté” à découvrir

pixabay licence

Le motif de la Liberté est ici décliné sur différents supports, par de multiples intervenants. De nombreux auteurs et illustrateurs invités à la 15e édition de Lire en Poche tentent de cerner ce qu’est le concept de liberté, par leurs mots ou leurs dessins.L’artiste plasticien Eni Looka s’empare des grands espaces de la façade vitrée pour y coller ses délicates dentelles de papier. Le sculpteur Michel Lecoeur apporte sa contribution avec ses personnages en métal.Enfin une vidéo projetée en continu donne à voir et à entendre les mots des Gradignanais, ce que leur évoque la liberté ou son contraire. Réalisé par l’association Défi-ciné, ce film suit quelques moments de la vie culturelle ou sociale de la Ville, à travers des interviews menées à l’improviste lors d’ateliers Hip Hop (au tROCKé), danse moderne (avec le PLG), cuisine (à l’espace Barthez), impro (théâtre de l’Escale) ou encore sur le vif avec les tout-petits à la ludothèque, les seniors aux Séquoias, etc.Ce film, d’une durée de 10 minutes, sera projeté à deux reprises sur le salon : à 10 h samedi, dans la Grande salle du Théâtre, et à 10 h dimanche, dans l’auditorium de la Médiathèque.Enfin, une « Bibliothèque idéale de la liberté » sera proposée à la lecture sur place, dans le musée, par les éditeurs partenaires du salon. Ces titres emblématiques du sujet, pour les petits et pour les grands, seront à retrouver sur les stands des libraires sur le salon.Musée de Sonneville : 1, rue de Chartrèze. A l’intérieur du parc de Montgaillard, ensemble du Prieuré de Cayac — 33170 GradignanDu 27 septembre au 20 octobre, les vendredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 h. Vernissage le 27 septembre à 18 h 30.Du 11 au 13 octobre de 14 h à 18 h —