Une carte pour la série Le Seigneur des Anneaux d'Amazon, avec des indices...

Three Rings for the Elven-kings under the sky, pic.twitter.com/unJj1Bpde1 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 15, 2019



La carte originale de la Terre du Milieu, signée Tolkien

En s'offrant les droits d'adaptation de l'univers créé par J.R.R. Tolkien — ce qui ne comprend ni Le Seigneur des Anneaux à proprement parler, ni Le Hobbit — Amazon Prime a pris un pari qu'il ne peut pas perdre. Au vu du seul budget, avec un montant de 1 milliard $ évoqué, les enjeux sont conséquents : le service aurait dans les cartons au moins 5 saisons d'une série dont le sujet et les personnages ne sont pas encore clairement définis.Au rayon des indices déjà semés par Amazon Prime, il semblerait que cette série à l'histoire inédite se déroule avant les événements du Seigneur des Anneaux, et pourrait suivre le parcours d'un jeune Aragorn, un des personnages principaux de la trilogie de Tolkien.Le 15 février dernier, le compte Twitter officiel de la série a posté un message invitant à découvrir une carte interactive, suivi par un extrait de la prophétie accompagnant la création des anneaux de pouvoir et leur dispersion par Sauron, seigneur du Mordor. « Trois anneaux pour les rois Elfes sous le ciel », indique ainsi le message accompagnant la carte.Inutile de chercher bien loin pour le premier indice : Amazon Prime va poster régulièrement des messages, lesquels reprendront chacun un extrait de cette prophétie : « Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neuf pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur Ténébreux sur son sombre trône, Dans le Pays de Mordor où s'étendent les Ombres... » Ce poème bien connu avait déjà été récité dans les films de Peter Jackson.Autrement dit, la série Amazon Prime pourrait évoquer la création de ces anneaux de pouvoir, ainsi que la manière dont Sauron les aurait distribués aux différents seigneurs des autres races de la Terre du Milieu, causant par là même leur perte...Vient ensuite la carte interactive : rien à signaler, à la première ouverture. Il s'agit d'une carte de la Terre du Milieu, dépourvue d'annotations. A priori, elle devrait évoluer au fur et à mesure des révélations relatives à la série, laissant apparaître de lieux connus ou inconnus des fans, ou encore les parcours des personnages, peut-être...Des fans habitués à la carte de la Terre du Milieu dessinée par Tolkien ont remarqué un détail qui n'a rien d'anodin : cette carte interactive est en effet plus grande que la version « canonique » et s'étend ainsi à l'est, faisant apparaître une chaîne de montagnes et une forêt derrière le Mordor.C'est donc dans cette zone que devrait se dérouler la série, ou au moins une partie de cette dernière, selon les hypothèses du site spécialisé The One Ring ... Reste à patienter pour voir cette carte s'enrichir.