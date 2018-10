Une cérémonie digne des César pour le livre et la lecture

Cette année, les organisateurs de la Journée du Manuscrit — Les Éditions du Net et ActuaLitté — souhaitent que la cérémonie devienne un véritable spectacle à l’honneur des auteurs comme peut l’être celle des César ou des Molière.







Un grand théâtre et de nombreux artistes : la Journée du Manuscrit Francophone investit un des plus grands théâtres à l’italienne de Paris : le Théâtre du Gymnase Marie-Bell dirigé par Jacques Bertin.



Actuellement s’y joue la pièce « La Conversation » de Jean d’Ormesson dont la production a choisi de laisser la salle un soir pour célébrer les auteurs francophones.



De nombreux artistes viendront se produire et remettre les Prix littéraires sous la coordination artistique de Claude Fournier, ancien producteur de Glem-TF1 et découvreur de talents comme Pierre Palmade, Jean Marie Bigart, ou Kev Adams



La cérémonie sera suivie par un buffet gastronomique élaboré par un Grand Chef dans le salon du Gymnase.

Plus de 100 auteurs de toute la francophonie seront présents, de nombreux ambassadeurs et officiels, ainsi que Maurice Bandaman, Ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d’Ivoire, notre partenaire.



La Journée du Manuscrit Francophone 2018



Depuis 6 ans déjà, la Journée du Manuscrit se tient chaque 24 octobre. Ouverte aux auteurs amateurs, elle leur offre de publier gratuitement un livre, par la suite diffusé dans tout l’espace francophone.



Au fil du temps, plusieurs auteurs lauréats ont d’ailleurs pu signer un contrat avec un éditeur. Ayant toujours eu la vocation de servir de tremplin vers une édition classique, ces livres sont autant de succès que la Journée peut revendiquer.



Pour 2018, elle a d’ores et déjà remporté un vif engouement auprès des auteurs : plus de 300 livres seront publiés et disponibles dans toute la francophonie ce 24 octobre. Les meilleurs d’entre eux seront récompensés par un Jury d’écrivains — Michel Dansel, Wilfried N’Sondé, Hervé Ayemene — par 6 Prix littéraires — Roman, Policier, Science-Fiction, Témoignage, Essai, Poésie — et le Grand Prix.



Informations : contact@lajourneedumanuscrit.com



ActuaLitté est partenaire de la Journée du Manuscrit Francophone