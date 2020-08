Une Colonie, roman de Hugh Howey, adapté pour la télévision

Un groupe de cinq cents personnes a été envoyé dans l'espace pour coloniser une autre planète. Dans un état de semi-conscience, ils suivent une éducation qui leur est dispensée sous forme de simulations par une intelligence artificielle. Ils doivent se réveiller à trente ans, parfaitement formés pour appréhender leur nouveau monde. Mais après quinze ans, une explosion à bord du vaisseau tue la majorité d'entre eux et détruit la plus grande partie de leurs vivres. Pire, les soixante jeunes rescapés qui se réveillent n'ont pas terminé leur apprentissage et ne possèdent que les connaissances les moins utiles à leur survie. Nus, terrifiés, les adolescents tentent d'utiliser l'IA pour mettre sur pied leur colonie, mais les luttes de domination font bientôt leur apparition, et ils découvrent que leur pire ennemi n'est ni l'environnement hostile, ni l'IA, ni l'explosion qui a failli les tuer, mais leurs pairs.

Photographie : Hugh Howey, en 2015 (Christopher Michel, CC BY 2.0)

À l'origine autopublié en 2010, le récit deviendra la matière première d'une série produite par Secret Hideout, société du réalisateur et scénariste américain Alex Kurtzman, et CBS Television Studios. L'auteur Hugh Howey fera aussi partie des producteurs exécutifs du projet.Le résumé de l'éditeur pour Une Colonie :Deux autres livres de Howey sont en cours d'adaptation : Outresable (traduit par Thierry Arson, Actes Sud), chez Amazon Studios, et Phare 23 (traduit par Estelle Roudet, Actes Sud également), du côté d'AMC.Avec l'entrée en production d'Une Colonie, Alex Kurtzman poursuit dans une voie qui a bien réussi à sa société, à l'origine des séries Star Trek : Discovery et Star Trek : Picard, diffusées par CBS aux États-Unis.Pour l'instant, ni date de diffusion ni information sur le casting n'ont été communiquées.via Deadline