Une comédie musicale centrée sur Lady Macbeth chez Amazon Studios

Ce film inspiré de l'œuvre de Shakespeare sera signé par Sarah Jane Inwards, scénariste qui adaptera également La fille maudite du capitaine pirate, de Jeremy Bastian, pour Netflix. Pour l'instant, Amazon Studios, qui a acheté l'ensemble, présente le projet comme une comédie musicale destinée aux jeunes adultes. Celle-ci devrait être réalisée par John McPhail (Anna et l'apocalypse).Le scénario sera centré sur une jeune femme confrontée aux conséquences de ses ambitions. Cette jeune femme sera sans doute Lady Macbeth qui, dans la pièce originale de Shakespeare, incite son mari à assassiner le roi d'Écosse, Duncan. Après ce crime, Lady Macbeth est tourmentée par les remords, incapable de les surmonter et de profiter de son statut de reine d'Écosse...Parmi les producteurs de cette adaptation un peu spéciale, donc, Channing Tatum, avec Reid Carolin, Peter Kiernan et Michael Parets, à travers leur société Free Association, mais aussi Scooter Braun, Scott Manson et James Shin, via la société SB Projects.Pour l'instant, aucun détail n'a été donné quant à la diffusion de cette réalisation.Netflix, un des concurrents d'Amazon sur le domaine de la diffusion d'œuvres audiovisuelles, a récemment produit Le Roi, inspiré de deux pièces de William Shakespeare , Henri IV et Henri V.via The Hollywood Reporter