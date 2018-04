Une décénnie de Rencontres à Lire à Dax

Le dernier weekend du mois d’avril, du 27 au 29 avril, la ville de Dax célébrera la 10e édition des Rencontres à Lire. L’évènement prendra cette année possession de trois lieux, retour aux sources à l’Hôtel Splendid, mais aussi l’Atrium culturel et la Bibliothèque. Trois jours pour les amateurs de littérature avec des expositions, des ateliers, des spectacles et la présence de nombreux acteurs de la scène du livre.





Auteurs, maisons d’édition et illustrateurs donnent rendez-vous aux lecteurs de tous âges pour les Rencontres à Lire de Dax. Avec un programme qui s’étoffe d’année en année et un nombre grandissant de partenaires municipaux, cette édition anniversaire met pour la 10e année consécutive le livre à l’honneur.



Soixante auteurs et illustrateurs, trente-huit maisons d’édition et quatre librairies se sont réunis pour mettre sur pied un « un évènement en faveur de la lecture publique ». Au programme : rencontres, lectures, dédicaces, expositions, ateliers, spectacles ou encore concours d’écriture. En plus des animations littéraires, le weekend sera également l’occasion de remettre le prix des Rencontres à Lire qui distingue une œuvre coup de cœur.



Cette année, c’est L’invention des corps de Pierre Ducrozet chez Actes Sud qui a été récompensé par le jury présidé par la lauréate du Goncourt 2014, Lydie Salvayre. L’auteur recevra son prix le vendredi 27 avril au cours d’une cérémonie.





Les petits lecteurs ne sont pas oubliés puisque, cette année encore, une programmation leur est spécifiquement destinée. Ateliers, initiations et rencontres avec des auteurs et illustrateurs de jeunesse auront lieu au fumoir de l’Hôtel Splendid. La bibliothèque municipale hébergera également des animations numériques.



Retrouvez l’ensemble de la programmation ci-dessous :