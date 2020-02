Une députée propose un prix littéraire Camilleri, pour jeunes auteurs

« Bien plus qu’un écrivain, Andrea Camilleri fut une référence pour la culture italienne, encourageant à une prise de conscience civique et morale de ses concitoyens », relève la députée. Non seulement pour la région de Sicile où il avait élu domicile, pour lui-même comme pour son personnage, le commissaire Montalbano, mais pour toute l’Italie.À ce titre, poursuit Vittoria Casa, « il mérite d’être célébré autant que commémoré ». Le faire à travers un prix littéraire qui lui sera consacré et destiné aux jeunes écrivains sera « la meilleure manière de renforcer ce lien que Camilleri a toujours eu avec les nouvelles générations, envers qui il nourrissait espoir et confiance ».Présente à la commission Culture de l’assemblée et première signataire de ce projet, Vittoria Casa aura l’opportunité de défendre le projet ce 12 février.Le prix sera accompagné d’une cérémonie annuelle à Porto Empedocle, ville natale de Camilleri. Un territoire que la députée a en partage avec le Maestro. Et « en tant que Sicilienne, je sens que je le dois à ma terre, aux jeunes de toute l’Italie qui abordent le monde extraordinaire de l’écriture ». Andrea Camilleri est décédé le 17 juillet 2019, après un mois d'hospitalisation, à 93 ans.