Une exposition Blake et Mortimer à l'Abbaye royale de l'Épau

Après l'œuvre de François Schuiten et Benoît Peeters (2016) et celle de Jacques Tardi en 2017, l'Abbaye royale de l'Épau met à l'honneur Blake et Mortimer, les personnages créés par Edgar P. Jacobs. Cette exposition prendra ainsi racine dans l'œuvre du créateur, qui fixe dès les premières publications, l'ensemble des codes graphiques, thèmes de prédilection et univers narratif.

À l'occasion de la sortie du dernier album des aventures de Blake et Mortimer, La vallée des immortels, tome 1, le Département de la Sarthe et l'Abbaye Royale de l'Epau s'associent pour proposer, en partenariat avec la librairie Bulle ! et les éditions Dargaud, une rencontre exceptionnelle avec les dessinateurs Teun Berserik, Peter Van Dongen et le scénariste Yves Sente, le dimanche 25 novembre.

Une grande exposition ainsi que des animations auront lieu à l'Abbaye Royale de l'Épau jusqu'en mars 2019. Le projet « Blake et Mortimer » s'inscrit dans le contexte de mise en place de rencontres avec des auteurs de bandes dessinées organisées depuis 2003 sur le site de l'Abbaye Royale de l'Épau et d'une proposition d'expositions, en lien avec les auteurs invités.

L'exposition explore l'ensemble de la production autour de Blake et Mortimer et a pour vocation de présenter toute la série, du travail de son créateur jusqu'à la parution d'un nouvel album en novembre 2018. Des planches originales seront notamment exposées.

Des projections, des rencontres ou bien encore des ateliers sont proposés en parallèle de la manifestation. L'objectif est de promouvoir la bande dessinée comme un genre littéraire à part entière. Toujours menées avec le souci de dépasser le cadre de la séance de dédicace, ces rencontres permettent de découvrir la genèse d'une œuvre ainsi que les thèmes abordés et les spécificités de l'écriture et de l'illustration. Cette formule permet ainsi, en proposant un contenu complémentaire à l'album/auteur/thématique présenté, une grande mixité des publics.