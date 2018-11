Une exposition consacrée aux chats les plus célèbres de la littérature

C’est l’assurance d’un carton plein : des chats et une bibliothèque, l’association machiavélique par essence. La British Library va ouvrir ce 23 novembre une exposition consacrée aux félins favoris de la littérature. Gratuite, elle sera ouverte à tous.







Bien entendu, on peut s’attendre à retrouver tous les minous de la création littéraire, avec présentation de manuscrits, d’œuvres d’art et de livres tirés de la collection prestigieuse de l’établissement.

Mais pour faire les choses en grand, la BL va également inaugurer un mois entier d’événements centrés sur les félins. Ainsi, le Chat de Cheshire, personnage mythique dans le livre d’Alice au pays des merveilles, sera au cœur des discussions du Cats Book Club.





Un concours de dessin humoristique est également proposé.

« Les chats et leurs cabrioles sont célébrés dans des contes et des histoires qui nous sont familières depuis l’enfance. Qu’il s’agisse de sourire, résoudre un crime, causer des ravages magiques ou même de se représenter au théâtre, les chats occupent une place centrale dans cette exposition gratuite », indique l’établissement. (voir ici)











L’occasion de retrouver des créatures fantastiques, et d’en profiter pour célébrer le 80e anniversaire du lire de TS Eliot, Old Possum’s Book of Practical Cats. Le livre est publié chez Gallimard jeunesse, Le guide des chats du Vieil Opossum, traduit par Axel Scheffer.