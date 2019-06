Une exposition d'Hubert Robert autour de l'incendie de l’Opéra de Paris en 1781

Pour cette exposition, deux esquisses peintes par Hubert Robert sont exposées, l’une représentant l’opéra en feu le soir du 8 juin 1781, l’autre montrant son intérieur en ruine. Ces deux œuvres ainsi que des dessins et gravures de l’Opéra de Paris au XVIIIe siècle sont issus des collections de la BnF.Célèbre peintre, dessinateur et graveur du XVIIIe siècle, en 1781, Hubert Robert fut témoin direct de l’incendie qui s’est déroulé au Théâtre du Palais-Royal sur la rue Saint-Honoré à Paris. Il est survenu après une représentation d’Orphée et Eurydice, célèbre opéra de Christoph Willibald Gluck.Le théâtre était utilisé par la troupe de Molière de 1660 à 1673 et ensuite, comme théâtre d’opéra par l’Académie Royale de Musique pendant près d’un siècle.Un cataclysme similaire avait détruit une première fois le théâtre en 1763.Depuis 2017, la Bibliothèque nationale de France s’engage dans la vie culturelle avec son programme « Dans les collections de la BnF » et participe à sa diffusion sur l’ensemble du territoire. Elle présente des pièces exceptionnelles au sein d’établissements culturels, à Paris et en région.Manuscrits enluminés, livres précieux, photographies, estampes, cartes et plans ou encore monnaies et médailles... Chaque année, la BnF fait voyager ses trésors patrimoniaux, afin de les partager avec un large public.En 2019, huit institutions partenaires participent au programme et accueillent des œuvres choisies parmi les collections de la BnF. C’est le cas du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, mahJ de Paris qui propose, du 20 mars au 22 septembre 2019, de découvrir une collection de 16 manuscrits hébreux enluminés et copiés en Italie.