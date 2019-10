Une fréquentation du grand public en hausse à la Foire du Livre de Francfort

La Foire du Livre de Francfort (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La 71e édition de la Foire du Livre de Francfort, un des événements les plus courus de l'industrie de l'édition internationale, a fermé ses portes ce dimanche, et l'organisation met à disposition des chiffres de fréquentation. Le nombre d'entrées en hausse s'attribue assez facilement à un plébiscite du grand public, avec une croissance de 9,2 % de la fréquentation de ce type de visiteurs, auxquels la foire est ouverte à partir du samedi.Du côté professionnel, la croissance est plus modérée, avec 1,8 % relevé. Au total, 7450 exposants ont fait acte de présence lors de la Foire du Livre de Francfort, venus de 104 pays, avec une légère baisse remarquée par rapport à 2018 (7503 exposants, 109 pays représentés).Du côté des agents littéraires, relocalisés cette année en raison de travaux engagés dans la structure qui accueille l'événement, 355 agences de 35 pays étaient présentes, ce qui représente une nouvelle croissance, selon l'organisation de la foire.« À la Foire du Livre de Francfort 2019, des éditeurs, des libraires, des auteurs et des lecteurs se sont rassemblés pour célébrer la littérature et évoquer les sujets les plus urgents. L’avenir de la société, les droits de l’homme et le devenir de notre planète ont été les sujets prédominants lors de nombreux débats et événements » analyse Heinrich Riethmüller, président de l'association des éditeurs et libraires allemands.Cette année, la Foire du Livre de Francfort avait revu et corrigé les conditions imposées à ses exposants concernant la vente de livres au cours de l'événement. Le samedi et le dimanche, ceux-ci avaient ainsi la possibilité de proposer des ouvrages au grand public , avec une obligation de respecter le prix unique du livre, contrôles à l'appui, pour les éditeurs allemands, en tout cas.« Il s'agit d'une nouvelle opportunité pour les exposants d'atteindre plus de visiteurs et de clients », affirmait le Börsenverein, qui organise la foire. Jusqu'à présent, la vente de livres restait plutôt floue, comme l'avait relevé ActuaLitté en 2018 Un argument commercial qui aura sans doute porté ses fruits et convaincu les visiteurs de se rendre à l'événement, le week-end dernier.L'année prochaine, la foire se déroulera du 10 au 14 octobre 2020, et mettra à l'honneur le Canada.