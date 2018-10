Une grande exposition consacrée à l'oeuvre de Riad Sattouf à la Bpi

Le créateur de Pascal Brutal, des Cahiers d'Esther et de la série L'Arabe du futur, Riad Sattouf, verra son œuvre mise à l'honneur dans une grande exposition à la Bibliothèque publique d'information (Bpi). Du 14 novembre 2018 au 11 mars 2019, « Riad Sattouf, l'écriture dessinée » permettra de découvrir tout l'univers graphique de Riad Sattouf.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Après Art Spiegelman, Claire Bretécher ou Franquin, la Bpi rend hommage au travail du dessinateur et réalisateur Riad Sattouf, créateur de L'Arabe du futur, Les Cahiers d'Esther, La Vie secrète des jeunes, Pascal Brutal ou encore Retour au collège. Primé aux César pour Les Beaux Gosses, l'auteur vient même d'entrer au Robert...

La rétrospective proposée par la Bpi met en valeur l'univers graphique de Riad Sattouf, son regard acéré et tendre sur l'adolescence, la richesse de ses références, son art du récit et la dimension souvent autobiographique de ses travaux.

Le vernissage de l'exposition aura lieu le mardi 13 novembre à partir de 18h.

À tout juste 40 ans, Riad Sattouf a déjà derrière lui une œuvre prolifique, tant dans les expressions artistiques que dans le style : du strip de presse au roman graphique, du film de science-fiction à la chronique sociale ou à la websérie.

D’une fine observation du réel, qui s’apparente parfois à la sociologie, Riad Sattouf tire des personnages, des histoires et des dialogues qui construisent un discours sur la société, ses structures et ses tensions. L’analyse des couleurs, du trait et des techniques permet un éclairage indispensable des univers foisonnants de l’auteur. Ses sources d’inspiration et son grand intérêt pour certains maîtres du dessin ou du cinéma viennent enrichir l’exposition, tout comme la diversité des éditeurs, auteurs et titres de presse avec lesquels il a collaboré...





L’exposition déroule ainsi un itinéraire singulier, récit de soi où le réel, mais aussi la mémoire deviennent la matière du roman graphique. À travers planches originales, storyboards, croquis, calques et matériaux de travail, éditions originales et coupures de presse, photographies, objets personnels, extraits de film, c’est toute la relation entre le réel, le dessin et leur recomposition dans un récit qui est explorée dans un parcours d’exposition à la fois cruel et tendre, ludique et facétieux.

Les commissaires généraux de l'exposition sont Emmanuèle Payen et Jérémie Desjardins, assistés de Clémentine Hustin.

La rentrée 2018 sera donc très « Riad Sattouf » avec la parution du tome 4 de L'Arabe du futur aux éditions Allary, l'adaptation animée des Cahiers d'Esther sur Canal + et l'exposition à la Bpi.