Une grande exposition Harry Potter organisée à New York

Ouverte depuis le 20 octobre 2017, l'exposition de la British Library fermera ses portes le 28 février prochain. Une fois cette date passée, le coût du billet sera un peu plus élevé, puisqu'il faudra se rendre à New York, deuxième étape de cette exposition, en attendant — peut-être — Paris... Rappelons que le parti pris de cette exposition est de présenter en vis-à-vis des passages de l'œuvre de Rowling et des textes anciens, médiévaux ou d'autres époques...

The New-York Historical Society Museum and Library promet des livres rares, des manuscrits, et quelques pièces nouvelles par rapport à l'exposition de la British Library, tirées des collections de l'institution ou des archives de l'éditeur américain de Harry Potter, Scholastic. Les dessins originaux de Rowling elle-même, mais aussi de Mary GrandPré et Jim Kay, illustrateurs, seront aussi présentés.

Comme de par hasard, septembre 2018 marquera le 20e anniversaire de la publication de Harry Potter à l'école des sorciers aux États-Unis...



Signalons également que la BBC a réalisé un documentaire qui reprend certains parallèles tracés par l'exposition...