“Une heure avec...” : les nouveaux rendez-vous littéraires de l'IMA

Le nouveau rendez-vous littéraire hebdomadaire de l’Institut du monde arabe « Une heure avec... » démarre le samedi 7 avril à 16 h 30. Les deux premiers rendez-vous sont présentés. Ce moment permettra ainsi d’inviter des auteurs francophones, mais aussi arabophones à l’occasion de leur venue à Paris dans le cadre de leur actualité.



Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0





Le nouveau rendez-vous hebdomadaire à l’Institut du monde arabe pour faire connaître, découvrir et entendre les auteurs arabophones et francophones, émergents et confirmés, venant ou parlant du monde arabe. Littérature, poésie, bande dessinée... autour de leur actualité ou d’une œuvre moins récente, c’est leur univers que l’IMA souhaite mettre en lumière chaque semaine, toute l’année.

« Une heure avec... »/Les rendez-vous littéraires de l’IMA : C ’est une heure avec un auteur, en dialogue avec un modérateur, journaliste ou critique littéraire (Philippe Lefait, Paula Jacques, Leïla Kaddour, Bernard Magnier, Francesca Isidori, Sylvie Tanette...), et les lectures d’un comédien (ne). Le principe de la programmation étant de saisir l’opportunité du passage à Paris d’auteurs que l‘on a rarement l’occasion d’entendre dans l’Hexagone, pour leur proposer un lieu et un public où présenter leur actualité littéraire.



Les premiers rendez-vous :

— samedi 7 avril : Taleb Alrefai, L’ombre du soleil (Actes Sud), animé par Leïla Kaddour, textes lus par la comédienne Farida Rahouadj

— samedi 14 avril : Ahlem Mosteghanemi, Les femmes ne meurent plus d’amour (Hachette) animé par Paula Jacques, textes lus par la comédienne Yasmine Ali Hadj



Et de nombreuses rencontres à venir avec, entre autres, Justine Augier, Kaouther Adimi... À l’issue du rendez-vous, les livres seront proposés à la vente par la librairie de l’IMA.



infos pratiques :

Institut du monde arabe

1, rue des Fossés-Saint-Bernard

Place Mohammed V

75236 Paris Cedex 05