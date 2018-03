Une jeune Britannique reçoit le Prix VSD RTL du meilleur thriller étranger

Le Jury du Prix VSD RTL du meilleur thriller étranger présidé par Douglas Kennedy s’est réuni aujourd’hui afin de consacrer Amy Lloyd pour son premier roman Innocente. La première édition en 2017 avait consacré Notre petit secret de Roz Nay.





Coup de chance pour le livre qui sort ce 15 mars en librairie, et sera proposé dans une dizaine de pays au cours des prochaines semaines. D’ailleurs, précise la maison, les droits audiovisuels ont déjà été acquis également par les producteurs de La Fille du train. Le jury, parrainé par Douglas Kennedy et composé de Bernard Lehut (RTL), Marc Dolisi et François Julien (VSD) ainsi que l’équipe éditoriale de Hugo Thriller.

Quand la toute jeune Holly Michaels disparaît au printemps 1992 de la petite commune de Red River en Floride, l’enquête de la police locale se concentre très vite sur Dennis Danson, un jeune marginal de 18 ans. Il sera condamné à mort pour ce crime. D’autant que certains le suspectent d’être également à l’origine d’autres disparitions mystérieuses dans la région.



Aussi, quand il est libéré en 2014, après 21 ans passés dans le couloir de la mort, grâce à de nouveaux témoignages l’innocentant, une nouvelle vie de couple s’ouvre à Dennis... et Sam. Sam, jeune Britannique esseulée qui s’est prise de passion pour le cas de Dennis, est allée jusqu’à l’épouser pendant son incarcération.



Mais la lune de miel prend rapidement une tournure angoissante entre la gêne évidente de ce couple inexpérimenté, la pression médiatique et les rancœurs locales qui les plongeront inévitablement au cœur des secrets les mieux gardés de la communauté farouche de Red River.....





Amy Lloyd, trad. Tanguy Blum – Innocente – Hugo et Cie – 9782755636918 – 19,95 €





