Une librairie de 2 kilomètres de long s'ouvre, avec 150 libraires

Portici di Carta

Portici di Carta

En cette année 2019, Turin célèbre tout particulièrement les 150 ans de la création de sa bibliothèque publique — et pleure dans le même temps la disparition d’Andrea Camilleri , l’auteur sicilien de polar, qui est décédé mi-juillet.Mais Portici di Carta, ce sont avant tout 2 kilomètres de livres mis en vente et réunissant les libraires de la ville et d’ailleurs, pour une grande table partagée et peuplée de livres.Autre grand rendez-vous, les éditions Bompiani, qui fêteront leur 90e anniversaire. Toute la programmation est à retrouver à cette adresse . L'événement est coorganisé par le Cercle des lecteurs, qui pilote également le salon du livre de la ville.