Une mini-série basée sur Le Fantôme de l'Opéra en préparation chez Gaumont

Le Fantôme de l’Opéra sera décliné en une minisérie composée de six épisodes, apprend-on. Le projet sera dirigé par la filiale britannique de Gaumont, avec, aux commandes, Anthony Horowitz. Scénariste de feuilletons télévisés anglais, notamment connu pour les adaptations de romans policiers d’Agatha Christie, il aura la lourde tâche de revisiter ce roman culte de la littérature française.Également écrivain de romans policiers et fantastiques pour la jeunesse, Anthony Horowitz est l’auteur de plusieurs séries publiées en France, dont Le Pouvoir des Cinq, Les Frères Diamant ou encore David Eliot, toutes traduites par Annick Le Goyat chez Hachette Livres.Sa série de romans Alex Rider, quatorze ans, espion malgré lui (trad. Annick Le Goyat, Hachette Livres) a d’ailleurs été adaptée en série télévisée, produite par Eleventh Hour Films et Sony Pictures.Peu d’informations ont pour le moment été dévoilées concernant cette minisérie développée par Gaumont UK. Néanmoins, Deadline affirme qu’il s’agira d’une adaptation plutôt fidèle du roman. En effet, les épisodes seront basés sur les évènements racontés par Gaston Leroux, et non sur la comédie musicale à succès d’Andrew Lloyd Webber.Pour rappel, Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux raconte les évènements mystérieux qui ont lieu à l’Opéra Garnier, à cause d’Erik, un fantôme qui hante les lieux. En parallèle, on assiste à une histoire d’amour entre Christine Daaé, une cantatrice orpheline, et Raoul de Chagny, un jeune aristocrate.Le roman avait d’abord été publié en feuilleton dans Le Gaulois en 1909 avant de connaître une édition intégrale chez Pierre Lafitte, un an après. Plusieurs adaptations ont depuis vu le jour, que ce soit à l’écran, sur les planches ou encore en bande dessinée.Parmi les plus connues, la comédie musicale mise en scène par Andrew Lloyd Webber en 1986. Elle avait d’ailleurs fait l’objet d’une version au cinéma par Joel Schumacher, en 2004.À la télévision, deux adaptations ont été développées. La première a été réalisée par Robert Markowitz en 1983. La seconde a été portée par Tony Richardson en 1990. Le réalisateur du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet, avait également eu l’idée d’adapter le roman de Gaston Leroux en 2014 , mais le projet ne s’est jamais concrétisé.