Une nouvelle adaptation du David Copperfield de Charles Dickens

Dev Patel en David Copperfield

Le jeune David, après une petite enfance heureuse auprès de sa mère et de la brave Peggotty, sa gouvernante, voit son paradis s'écrouler lorsque sa mère se remarie. Brimé, envoyé en pension, employé dans un entrepôt londonien, confronté à des épreuves peu faites pour un enfant, mais aidé par quantité de personnages bienveillants et pittoresques, il apprend peu à peu à devenir « le héros de sa propre vie ». Plus que d'un roman d'apprentissage, toutefois, il s'agit ici d'un « poème de la mémoire » : tout le roman est un vaste coup d'œil en arrière ; la narration se modèle au rythme des souvenirs, l'identité du héros se construit dans le rappel des épisodes heureux de son enfance.

Outre Dev Patel dans le rôle-titre, le réalisateur Armando Iannucci (La Mort de Staline, 2017) a réuni Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi, Ben Whishaw, Paul Whitehouse et Gwendoline Christie au sein de la distribution du long-métrage, produit par FilmNation Entertainment et Film4 Production.Le résumé pour David Copperfield de Charles Dickens :Le film est tiré de L'Histoire, les aventures et l'expérience personnelles de David Copperfield le jeune, souvent abrégé en David Copperfield, le huitième roman de l'écrivain britannique Charles Dickens. Considérée comme un de ses livres les plus aboutis, cette œuvre est en partie autobiographique : on y suit en effet le parcours d'un jeune écrivain jusqu'au succès, une histoire typiquement victorienne d'ascension sociale.Ce roman parmi les plus connus de Dickens a connu nombre d'adaptations, notamment au cinéma : en 1935, David O. Selznick réalise sa version, suivie par une autre en 1969, de Delbert Mann. Une des plus récentes remonte à l'année 2000, tout de même, par Peter Medak.Le film n'a pas encore de date de sortie arrêtée.via Variety