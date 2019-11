Une nouvelle adaptation du Tour d'écrou d'Henry James, pour gens pressés

Représentation de The Turn of the Screw, opéra de Benjamin Britten

(Eugenia Fuente, CC BY 2.0)

La plateforme de streaming à l'origine de cette adaptation en fera toute la particularité : Quibi est un projet qui met en avant des contenus courts, qui peuvent se télécharger et se regarder en quelques minutes, dès que l'occasion se présente. Pas encore ouverte au public, la plateforme prépare d'ores et déjà ses programmes, en témoigne cette adaptation en cours.Alexandra McNally (Under the Dome), Josh Berman (Drop Dead Diva, CSI) et Sony Pictures Television se chargeront de la production de cette série courte, donc, qui sera tirée du Tour d'écrou d'Henry James, grand classique de la littérature horrifico-fantastique.Aucun autre détail n'a été révélé sur cette adaptation qui fait écho à celle que développe Netflix, à travers la saison 2 de The Haunting of Hill House . Nommée The Haunting of Bly Manor, elle sera basée sur « des œuvres » d'Henry James, dont Le Tour d'écrou.La saison 1 de la série Netflix avait adapté une autre œuvre horrifique, The Haunting of Hill House, roman de Shirley Jackson.Le service Quibi devrait être lancé en avril 2020.via Deadline