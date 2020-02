Une nouvelle adaptation en préparation pour Dix petits nègres d’Agatha Christie

Avec plus de 100 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde, Dix petits nègres est le livre le plus vendu d’Agatha Christie. Comme tout classique, il a fait l’objet de nombreuses adaptations: au théâtre, au cinéma, à la télévision, mais aussi en jeu vidéo. Inépuisable, le roman publié en 1939 sera une nouvelle fois projeté sur grand écran.



Dix petits nègres, version BBC, en 2015





Après l’annonce d’une



La société de production a en effet affirmé qu’une adaptation de Dix petits nègres (trad. Louis Postif, Éditions de Librairie des Champs-Élysées, 1940) était en préparation, révèle



Dix personnes qui ont toutes quelque chose à cacher et à craindre sont conviées par un hôte mystérieux à passer un séjour sur une île. Coupés du monde dans une belle demeure isolée, chacun d’entre eux va être hanté par les fantômes du passé. Petit à petit et un par un, ils vont partager leurs plus sombres secrets et, l’un après l’autre, mourir dans d’étranges circonstances...



La production sera également assurée par Shawn Levy, fondateur de 21 Laps Entertainment et connu pour avoir réalisé la trilogie fantastique La Nuit au Musée, aux côtés de la Christie Estate, qui gère les droits de la célèbre romancière.