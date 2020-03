Une nouvelle adaptation pour Cendrillon, avec une fée non genrée

L'acteur Billy Porter (capture d'écran YouTube)

Au cours d'un entretien diffusé sur la chaine CBS News, l'acteur américain Billy Porter (Kinky Boots, The Humbling, American Horror Story...) a évoqué son prochain rôle dans le film Cendrillon : la marraine la fée, mais avec une vision particulière du personnage. Porter souhaite en effet proposer une interprétation non genrée : « La magie n'a pas de genre », explique-t-il.La fée marraine, dans plusieurs versions connues du conte, aide la jeune héroïne orpheline en lui offrant trois vœux, avec des variantes significatives selon les sources : dans certains textes, c'est la mère défunte de Cendrillon qui lui propose une aide.Ce prochain film Cendrillon, attendu en 2021, devrait mettre en scène Camila Cabello dans le rôle principal, Idina Menzel en belle-mère, ainsi que Maddie Baillio et Charlotte Spencer pour les rôles de ses deux demi-sœurs. Pierce Brosnan et Minnie Driver seront le roi et la reine, et Nicholas Galitzine le prince.Le long-métrage sera à classer dans le genre de la comédie musicale romantique, avec un parti pris très libre et volontiers déluré : le personnage incarné par Billy Porter sera ainsi nommé « Fab G »...