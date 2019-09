Une nouvelle sélection pour le Booker Prize 2019

Rappelons que tous les auteurs encore présents pour cette nouvelle sélection recevront chacun 2500 £ et une édition spéciale de leur livre.Margaret Atwood (Canada), The Testaments (Vintage, Chatto & Windus)Lucy Ellmann (États-Unis/Royaume-Uni), Ducks, Newburyport (Galley Beggar Press)Bernardine Evaristo (Royaume-Uni), Girl, Woman, Other (Hamish Hamilton)Chigozie Obioma (Nigeria), An Orchestra of Minorities (Little Brown)Salman Rushdie (Royaume-Uni/Inde), Quichotte (Jonathan Cape)Elif Shafak (Royaume-Uni/Turquie), 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World (Viking)La liste des candidats a été établie à partir des livres publiés au Royaume-Uni ou en Irlande entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, et le roman désigné lauréat sera connu le 10 octobre prochain. La précédente sélection comportait 13 livres Le jury 2019 réunit Peter Florence, président, Afua Hirsch, Liz Calder, Xiaolu Guo et Joanna MacGregor.