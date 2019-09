Une performance théâtrale d'écrivains pour la rentrée littéraire

Pour son édition 2019, le Live Magazine, en partenariat avec les Éditions du seuil, propose le Live magazine des écrivains. Il débutera à Lille ce jeudi 26 septembre au théâtre du Nord avant d’entamer une tournée dans d’autres villes de France comme Marseille et Paris, mais aussi dans la capitale belge.À cette occasion, ce sera donc non plus seulement au tour des journalistes, mais aussi des écrivains d’occuper les planches pour raconter le monde en mots. Une expérience à consommer uniquement sur place, sans l’intermédiaire de quelque écran.Le live Magazine de Lille réunira au théâtre du Nord à Lille les journalistes Delphine Minoui et Aurélie Sfez, l’écrivaine et performeuse Chloé Delaume, les romanciers Patrice Franceschi, Alexis Potschke, Jacky Schwartzmann et Cloé Korman, l’historienne Ludivine Bantigny, l’artiste Valéry Cordy, ainsi que des auteurs comme Mathieu Simonet et Anne-Sarah Kertudo qui pratiquent respectivement aussi les professions d’avocat et de juriste.