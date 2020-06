Une plateforme en ligne pour favoriser les projets artistiques

Crédit photo : 7 rue de Valois ; Mbzt - CC BY 3.0

Le président de la République, suivi par Franck Riester et Jean-Michel Blanquer, l’avait assuré : cet été serait culturel et apprenant ou ne serait pas. Un véritable plan de bataille, à découvrir ici , a donc été mis en place pour réussir à faire des deux mois les plus chauds de l’année un moment « 100% EAC » (comprendre 100 % éducatif, artistique et culturel).Pour remplir cet objectif, un nouvel outil a notamment été mis en place. Les ministères de l’Éducation et de la Culture ont monté une plateforme. Elle met en relation les artistes proposant des projets d’éducation artistique et culturelle, et ceux qui peuvent être intéressés par ces propositions, dans toute leur diversité : ateliers, visites, lectures, courtes résidences, spectacles de petite forme…En s’inscrivant sur la plateforme, disponible à cette adresse , artistes et toutes structures culturelles sont invités à proposer des projets et à les faire connaître. Dans un second temps, les enseignants, les animateurs, les acteurs associatifs ou les collectivités territoriales pourront consulter les projets présentés, identifier ceux qui sont susceptibles de les intéresser et prendre directement contact avec les acteurs culturels qui les proposent.Si les aides accordées n’ont pas été à la hauteur des espoirs des acteurs de la filière livre, cette initiative a pour objectif de relancer l’économie du secteur culturel et de favoriser les artistes dans leurs recherches de financements.