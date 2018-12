Une première bande-annonce pour l'adaptation de Watership Down

La très attendue adaptation du livre de Richard Adams, Watership Down, par Netflix et la BBC, se dévoile avec une première bande-annonce. L'occasion de retrouver Hazel et ses compagnons, de trembler face aux nombreux dangers qui les guettent et de s'émerveiller des images de cette nouvelle adaptation, entièrement en images de synthèse.

Le valeureux Hazel mène une poignée de braves vers la terre promise, Watership Down, afin de fuir la destruction de leur foyer. Mais de sombres menaces pèsent. Prémonitions, ruses et légendes accompagnent les héros sur ce chemin qui leur réserve bien des aventures.

À quelques semaines de la diffusion des quatre épisodes de Watership Down sur la BBC One et Netflix, attendue pour Noël, une bande-annonce permet de découvrir l'adaptation du roman de Richard Adams. La série est réalisée par Noam Murro, assisté par Alan Short et Seamus Malone.Le casting des doubleurs est des plus prestigieux, puisque l'on retrouve James McAvoy, Daniel Kaluuya, Nicholas Hoult, Ben Kingsley, John Boyega, Gemma Arterton, Rosamund Pike, Gemma Chan, Peter Capaldi, Taron Egerton ou encore Miles Jupp.Le résumé de l'éditeur pour Watership Down :Le livre de Richard Adams a été publié en français par les éditions Monsieur Toussaint Louverture, dans une traduction de Pierre Clinquart. L'éditeur a publié, en octobre dernier, une version illustrée du roman par Mélanie Amaral.Il ne s'agit pas de la première adaptation de Watership Down, puisque Martin Rosen en avait réalisé une, en film d'animation, en 1978