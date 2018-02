Une première image pour L'Homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam

Le 4 juin 2017, on apprenait que Terry Gilliam avait terminé le tournage de L'Homme qui tua Don Quichotte, le fameux film-maudit qui avait valu une infection à la prostate et une double hernie discale à Jean Rochefort, mais avait aussi déclenché une polémique pour mauvais traitement des animaux... Au début des années 2000, Gilliam avait été contraint de faire cesser le tournage du film qu'il voulait réaliser depuis le début des années 1990.

Au cours de la décennie suivante, il avait tenté de relancer son projet Don Quichotte, avec d'autres acteurs, peine perdue. Jusqu'à ce qu'il mette la main sur Jonathan Pryce, avec lequel il avait déjà travaillé pour Brazil (1985), et Adam Driver, qui interprète Kylo Ren dans la nouvelle trilogie Star Wars.

Quelques mois après la fin du tournage, 17 ans après le début de l'aventure pour Terry Gilliam, le film en partie inspiré de l'œuvre de Miguel de Cervantes est présent au marché de la Berlinale, où les longs-métrages sont présentés aux distributeurs. Rappelons qu'Amazon participe au financement du film, et Première a publié le résumé que la firme a fourni :

Il était une fois Toby, un jeune étudiant en cinéma idéaliste. Sa plus belle œuvre ? Une relecture lyrique de Don Quichotte située dans un ancien village d’Espagne. Mais ça, c’était à l’époque. Il est à présent un réalisateur de publicités arrogant, blasé et accro au sexe. L’argent et le glamour l’ont fait dérailler et à présent, il jongle entre la femme de son boss, Jacqui, une tempête biblique et la fin de tournage d’une pub en Espagne. Jusqu’à ce qu’un mystérieux gitan lui apporte une copie de son film d’étudiant. Ému, Toby part en quête du petit village où il l’avait tourné plusieurs années auparavant. Mais pour son plus grand malheur, son film a eu un impact terrible sur ce village si calme : Angelica, la jeune fille qui était l’innocence personnifiée, est aujourd'hui une call-girl renommée, et le vieil homme qui jouait Quichotte est devenu complètement fou, persuadé qu’il est vraiment « le Chevalier à la triste figure ». Une série d’accidents déclenche alors un incendie qui menace de brûler tout le village. La police se déplace pour arrêter Toby, mais celui-ci est « sauvé » par le vieil homme, qui le prend pour Sancho, son fidèle écuyer. Il l’entraîne ensuite dans la campagne, à la recherche de la femme parfaite, Dulcinea. Lors de cette quête, Toby se retrouve face à des démons, qu’ils soient réels ou imaginaires, modernes ou médiévaux. De jeunes demoiselles sont sauvées, des joutes sont organisées, des géants sont battus et des femmes sont barbues ! La réalité et la fantaisie se mélangent lors de ce road trip bizarre qui se termine par un grand final fantasmagorique.