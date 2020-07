Une première sélection pour le Prix Inalco de la traduction

Le dernier loup, de László Krasznahorkai, traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly, éd. Cambourakis

Alors vient la lumière, de Léa Goldberg, traduit de l’hébreu par Olivier Bosseau, éd. H&O

Etoiles vagabondes, de Sholem Aleykhem, traduit du yiddish par Jean Spector, éd. du Tripode

Les turbines du Titanic, de Robert Perišić, traduit du croate par Chloé Billon, éd. Gaïa

Solenoide, de Mircea Cartarescu, traduit du roumain par Laure Hinckel, éd. Noir sur blanc

Le nuage et la valse, de Ferdinand Peroutka, traduit du tchèque par Hélène Belletto-Sussel, éd. La contre-allée

Le Prix de la traduction INALCO/Vo-Vf est doté de 1000 €. Sont éligibles des romans et recueils de nouvelles publiés par un éditeur français dans les deux années précédant la remise du prix, en 2018 et 2019 donc, pour cette 8e édition du Festival VO-VF.Les six titres retenus sont :L’an passé, pour sa première édition, le prix a été décerné à Maud Mabillard pour sa traduction du russe du roman de Gouzel Iakhina, Zouleikha ouvre les yeux, parue aux éditions Noir sur Blanc en 2017.