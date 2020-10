Une première sélection pour les Pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse

La Sélection des Pépites 2020 donne le coup d'envoi du 36e Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine Saint-Denis, revu, adapté, amplifié. Le 2 décembre, à l’ouverture du Salon, un lauréat par catégorie sera désigné par des jurys de 36 enfants et adolescents de 8 à 18 ans sélectionnés parmi plus de 400 jeunes.ABC de la nature, Bernadette Gervais, Éditions des Grandes personnesLe Caramel du Jurassique, Roxane Lumeret, Albin Michel JeunessePierre d’un jour, Odile Fix, Clothilde Staës, Le Port a jauniTu t’appelleras lapin, Marine Schneider, Versant SudUn nom de bête féroce, Jean-Baptiste Labrune, Marine Rivoal, Le RouergueBlue Pearl, Paula Jacques, Gallimard JeunesseCarmin Volume 1, Le garçon au pied-sabot, Amélie Sarn, Seuil JeunesseL’Anguille, Valentine Goby, Thierry MagnierLa Capucine, Marie Desplechin, L’école des loisirsTumee, l’enfant élastique, Marion Achard, Actes Sud JuniorAma : Le Souffle des femmes, Franck Manguin, Cécile Beccq, SarbacaneCalfboy 2, Rémi Farnos, La PastèqueGéante : histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté, Jean Christophe Deveney,Nuria Tamarit, DelcourtLe Discours de la panthère, Jérémie Moreau, Éditions 2024Les Sauroctones, volume 1, Erwann Surcouf, DargaudÀ quoi rêvent les étoiles, Manon Fargetton, Gallimard JeunesseFilles de la Walïlü, Cécile Roumiguière, L’école des loisirsJ’ai vu Sisyphe heureux, Katerina Apostolopoulou, Éditions Bruno DouceyLe Secret de Mona, Patrick Bard, Syros JeunesseOgresse, Aylin Manço, Sarbacane